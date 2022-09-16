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Общество16 сентября 2022 12:53

Европейский суд по правам человека прекратил полномочия судьи от России

ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы против РФ, поданные до 16 сентября 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Здание Европейского суда по правам человека

Здание Европейского суда по правам человека

Фото: REUTERS

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил полномочия судьи от России в связи с выходом РФ из профильной конвенции, сообщает ЕСПЧ.

«5 сентября 2022 суд констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению», – сказано на сайте ЕСПЧ.

Вместе с тем Европейский суд по правам человека продолжит рассматривать жалобы против России по возможным нарушениям Конвенции по защите прав человека, которые были поданы до 16 сентября 2022. С января этого года должность судьи от РФ в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов.

Напомним, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.