Здание Европейского суда по правам человека Фото: REUTERS

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил полномочия судьи от России в связи с выходом РФ из профильной конвенции, сообщает ЕСПЧ.

«5 сентября 2022 суд констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению», – сказано на сайте ЕСПЧ.

Вместе с тем Европейский суд по правам человека продолжит рассматривать жалобы против России по возможным нарушениям Конвенции по защите прав человека, которые были поданы до 16 сентября 2022. С января этого года должность судьи от РФ в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов.

Напомним, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.