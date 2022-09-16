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Экономика16 сентября 2022 13:01

Президент Сербии Вучич считает, что Европа может замерзнуть в случае отключения от российского газа

Политик выступил с мрачным прогнозом будущего Европы в случает "газовой войны" с Россией
Александр КИСЛОВ
Александр Вучич полагает, что Европе может грозит настоящая глобальная катастрофа без газа из РФ

Александр Вучич полагает, что Европе может грозит настоящая глобальная катастрофа без газа из РФ

Фото: REUTERS

Введение потолка цен на российский газ повлечет отключение ЕС от газа, и вся Европа замерзнет. С таким громким заявлением в интервью телеканалу Tv Pink выступил президент Сербии Александр Вучич.

"Если ЕС 30 сентября 2022 года примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с 400 евро до 40 тысяч, это даже Германия не сможет платить", - пояснил сербский лидер.

По его словам, Евросоюзу необходимо уберечь себя от непоправимых решений, которые могут поставить жителей многих стран в крайне тяжелое положение. Вучич заявил, что будет до последнего выступать против подобных радикальных шагов и считает, что "здравые силы" в ЕС должны сделать то же самое.

Ранее стало известно о том, что Европу предстоящей зимой может ждать масштабный энергокризис. Его причиной может стать предполагаемая остановка поставок российского газа. Власти РФ сообщали, что готовы пойти на подобный шаг в случае, если страны ЕС введут потолок цен на российский газ. Кроме того, остановка поставок газа возможна и в случае невыполнения условия Москвы по обязательной оплате в рублях российского топлива недружественными странами.