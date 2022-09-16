Александр Вучич полагает, что Европе может грозит настоящая глобальная катастрофа без газа из РФ Фото: REUTERS

Введение потолка цен на российский газ повлечет отключение ЕС от газа, и вся Европа замерзнет. С таким громким заявлением в интервью телеканалу Tv Pink выступил президент Сербии Александр Вучич.

"Если ЕС 30 сентября 2022 года примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете. Тогда цена электричества вырастет с 400 евро до 40 тысяч, это даже Германия не сможет платить", - пояснил сербский лидер.

По его словам, Евросоюзу необходимо уберечь себя от непоправимых решений, которые могут поставить жителей многих стран в крайне тяжелое положение. Вучич заявил, что будет до последнего выступать против подобных радикальных шагов и считает, что "здравые силы" в ЕС должны сделать то же самое.

Ранее стало известно о том, что Европу предстоящей зимой может ждать масштабный энергокризис. Его причиной может стать предполагаемая остановка поставок российского газа. Власти РФ сообщали, что готовы пойти на подобный шаг в случае, если страны ЕС введут потолок цен на российский газ. Кроме того, остановка поставок газа возможна и в случае невыполнения условия Москвы по обязательной оплате в рублях российского топлива недружественными странами.