Путин пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине Фото: ТАСС

Россия приложит все усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. Киев сам отказывается от переговоров, отметил глава государства.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», – сказал он в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил Путин, российская сторона сожалеет, что власти Украины заявили об отказе от переговорного процесса и намерении добиваться своих целей военным путем. Глава российского государства пообещал держать Индию в курсе того, что происходит на Украине.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что условия, которые выдвигает для перемирия президент Украины Владимир Зеленский, невыполнимы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявлял, что Украина вернула переговоры с Россией в тупик.