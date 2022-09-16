Франция, Германия и Польша предложили создать европейскую миссию по обучению ВСУ Фото: ТАСС

Министерства иностранных дел стран «Веймарского треугольника» (Франция, Германия и Польша) предложили создать специальную европейскую комиссию по обучению в Евросоюзе военных Вооруженных сил Украины.

«Мы признаем, что помощь в поддержании украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе влечет за собой выход за рамки предоставления техники, в частности путем создания специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники», – сказано в распространенном заявлении уполномоченных по европейским делам при МИД трех стран.

Вместе с тем Франция, Германия и Польша отметили необходимость оказания дальнейшей помощи Украине. В документе сказано, что европейская поддержка Киеву необходима ему для продолжения борьбы за свой суверенитете и европейские ценности.