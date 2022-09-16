Владимир Путин сделал важное заявление по поводу хода и реализации зерновой сделки Фото: REUTERS

Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры российского и турецкого лидеров прошли на полях саммита стран-членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в узбекском Самарканде. Беседа Путина и Эрдогана была посвящена ходу реализации зерновой сделки.

"Наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане", - отметил президент РФ.

Путин сообщил, что считает Турцию "надежным партнером", который сможет обеспечить обеспечить поставки российского зерна через свою территорию в азиатские, латиноамериканские и африканские государства.

Ранее Путин сообщил, что считает несправедливым то, как в настоящее время реализуется зерновая сделка. По словам российского президента, на данный момент можно констатировать, что большая часть вывезенного из украинских портов зерна попадает отнюдь не в беднейшие государства мира (которым может грозить голод), а в западноевропейские страны.