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Политика16 сентября 2022 15:14

Украинские власти хотят ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

За получение российского паспорта украинца может ждать до 15 лет лишения свободы
Александр КИСЛОВ
Получение паспорта гражданина России будет считать на Украине тяжким уголовным преступлением

Получение паспорта гражданина России будет считать на Украине тяжким уголовным преступлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабинете министров Украины утвердили проект закона, по которому за получение российского гражданства украинцам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале.

Ранее с жесткими угрозами в адрес получивших российские паспорта жителей освобожденных РФ регионов выступил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, киевские власти и силовики намерены судить за госизмену всех жителей Запорожской и Херсонской областей, которые решили получить паспорта граждан РФ, а также российские соцвыплаты.

Арестович отмечает, что подобные действия жителей Херсона и Запорожья будет трактоваться украинскими властями как "госизмена" (планируется, что массовые суды на жителями освобожденных территорий будут проводиться Украиной в заочном режиме).

При этом во временных военно-гражданских администрациях (ВГА) Херсонской и Запорожской областей уже официально заявили, что жители освобожденных территорий не боятся угроз Киева и с нетерпением ждут проведения голосования о присоединении данных регионов к России.