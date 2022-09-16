Получение паспорта гражданина России будет считать на Украине тяжким уголовным преступлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабинете министров Украины утвердили проект закона, по которому за получение российского гражданства украинцам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале.

Ранее с жесткими угрозами в адрес получивших российские паспорта жителей освобожденных РФ регионов выступил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, киевские власти и силовики намерены судить за госизмену всех жителей Запорожской и Херсонской областей, которые решили получить паспорта граждан РФ, а также российские соцвыплаты.

Арестович отмечает, что подобные действия жителей Херсона и Запорожья будет трактоваться украинскими властями как "госизмена" (планируется, что массовые суды на жителями освобожденных территорий будут проводиться Украиной в заочном режиме).

При этом во временных военно-гражданских администрациях (ВГА) Херсонской и Запорожской областей уже официально заявили, что жители освобожденных территорий не боятся угроз Киева и с нетерпением ждут проведения голосования о присоединении данных регионов к России.