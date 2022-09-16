Президент РФ Владимир Путин призвал западных политиков не думать о возможном распаде России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что западным политика не стоит ждать распада РФ. По его словам, Запад этого "просто не дождется".

"На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала России, в этом нет ничего нового. Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для этих идей", - подчеркнул президент РФ в ходе своей пресс-конференции по итогам работы саммита лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде.

Путин подчеркнул, что именно из-за неприкрытых угроз Запада для суверенитета России и была начала специальная военная операция РФ на Украине. Собственно ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы начали военную спецоперацию", - уточнил российский лидер, добавив, что Запад в любом случае не достигнет своих целей, а все задачи СВО будут выполнены.