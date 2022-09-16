Путин заявил, что задача спецоперации на Украине остается неизменной и реализуется Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Основная задача российской спецоперации на Украине остается неизменной, и она реализуется, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Мы и не спешим в этой части, но, по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то – второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», – сказал глава государства.

Как отметил президент РФ, союзные войска продолжают наступательные операции в Донбассе, несмотря на попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины. Политик подчеркнул, что хоть эти операции и выполняются небольшим темпом, однако они последовательны, российская армия занимает новые и новые территории.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022. Президент Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».