Путин назвал условие для встречи с Зеленским Фото: REUTERS

Для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне в первую очередь необходимо, чтобы президент Владимир Зеленский сам был готов к этой встрече, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Первое условие – чтобы они согласились. Так они же отказываются. Зеленский же объявил, публично сказал – не знаю, где, но публично, – что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов – не надо», – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в Самарканде.

Как напомнил президент РФ, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал ему встретиться с украинским лидером. Путин также отметил, что российские войска отошли от Киева для того, чтобы были условия для заключения договоренностей, однако вместо это Украина отказалась от них и «забросила их в ящик».

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и украинского президентов возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков.