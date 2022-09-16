Владимир Путин отреагировал на наступательные действия украинских военных в ряде регионов Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевские власти объявили, что проводят активную контрнаступательную операцию и призвал "посмотреть", чем она закончится.

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран-членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Самарканде, который проходит в узбекском городе 15-16 сентября 2022 года.

"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится. Флаг им в руки", - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что РФ постарается сделать все возможное для того, чтобы конфликт на Украине как можно скорее завершился.

При этом Путин отдельно подчеркнул тот факт, что все задачи и цели специальной военной операции РФ на Украине в настоящее время успешно выполняются российскими военными, никакой корректировке они не подлежат.