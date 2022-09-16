Путин заявил, что его участие в саммите G20 на Бали зависит от экономики России Фото: REUTERS

Участие президента России Владимир Путина на саммите «Большой двадцатки» на острове Бали будет зависеть от состояния российской экономике. Об этом глава государства сообщил сам в ходе пресс-конферециив Самарканде.

«Я имею приглашение посетить двадцатку. Посмотрим, что будет, как будет с нашей экономикой. Меня заверили, что хотят видеть на саммите. Россия будет принимать участие», – сказал российский лидер.

Российский лидер также отметил, что уже бывал на Бали, и ему этот остров показался красивым. По словам Путина, ему дали понять, что Индонезия хочет видеть его на саммите G20, несмотря на определенное давление других государств.

Напомним, в конце июля помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что президент РФ примет участие в саммите «Большой двадцатки». Он пройдет на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября 2022.