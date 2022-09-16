Владимир Путин высказался о истинных причинах энергетического кризиса в Европейском союзе Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что истоки энергокризиса в Европе кроются в насаждении западными политиками "зеленой повестки". С таким заявлением российский лидер выступил в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита глав стран-членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Самарканде.

По словам Путина, российская военная спецоперация на Украине и другие действия РФ никакого отношения к начинающемуся в ЕС энергокризису не имеют, а все подобные заявления западных политиков являются ложью.

"Это очередная попытка переложить проблему и головную боль с больной головы на здоровью. Энергокризис в Европе начался не с начала СВО, не с этого. А гораздо раньше! Начался он с "зеленой повестки". Она нужна, нужно заботиться о климате. Пока мы не превратились в планету, на которой 500 градусов. Но нужно делать все поэтапно. Ради политической конъюнктуры они стали сворачивать углеводородную энергетику. Сократились резко инвестиции в традиционную энергетику и это произошло несколько лет назад. Популистские заявления, что кто-то виноват - это для того, чтобы обеспечить защиту от возмущения своих граждан", - пояснил Путин.

Президент РФ считает, что еще одной важной причиной и предпосылкой для энергокризиса в Европе является нерациональная позиция европейских политических элит в переговорах с Россией.

"Вот "Газпром" не дает газ. Послушайте, вы нормальные люди? Польша поставила под санкции "Ямал-Европа". Я говорю [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу - звоните в Варшаву, вот и все", - подчеркнул Путин.