Кадыров заявил, что два новых чеченских батальона присоединятся к войскам в Донбассе

Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы примут активное участие в новой фазе спецоперации РФ на Украине Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе. В самое ближайшее время они, по словам чеченского лидера, примут активное и непосредственное участие в военной спецоперации РФ на Украине.

"Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение", - сообщил Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

"Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу. А это значит, что мерзкая и подлая во всех своих проявлениях нацистская нечисть столкнется с твердой волей воинов чеченских спецподразделений", - пояснил он.

Ранее глава Чечни сообщил, что, по его мнению, каждый из регионов России мог бы подготовить по 1 тысяче добровольцев для участия в боевых действиях в рамках специальной военной операции РФ на Украине.

По словам Кадырова, Чечня уже много месяцев ведет активную и интенсивную подготовку добровольцев для участия в СВО, также региональные власти занимаются набор бойцов в добровольческие батальоны, отправляющиеся в зону проведения спецоперации. Чеченский лидер уточнил, что подобную работу, по его мнению, могли бы вести и власти всех остальных субъектов РФ.