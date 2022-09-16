Минюст России признал Максима Галкина иноагентом Фото: Кристина Безбородова

Министерство юстиции включило комика Максима Галкина* в реестр физических лиц-иностранных агентов.

На сайте Минюста говорится, что шоумен включен в список иноагентов за осуществление политической деятельности. По информации ведомства, финансирование артист получал с Украины.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что некоторые высказывания Максима Галкина, расценивают в Кремле как «очень плохие». Он отметил, что «непристойными заявлениями запятнали себя» многие артисты, в том числе Галкин. Как отметил представитель Кремля, «нам с ним явно не по пути».

Напомним, ранее шоумен отказался от заработков в России.

В сентябре Минюст включил в реестр иноагентов музыканта Андрея Макаревича*, блогера Максима Каца*, телеведущую Татьяну Лазареву* и журналиста Дмитрия Гордона*.

*Лицо, признанное в России иноагентом