Президент ЮАР Рамафоса заявил, что очередной антироссийский закон США нанесет вред Африке

Президент ЮАР Рамафоса заявил о возможных негативных последствиях для Африки в случае принятия нового антироссийского законопроекта в США. Фото: REUTERS

Американский законопроект «О противодействии злонамеренным российским действиям» в случае его принятия может привести к нежелательным последствиям для Африки. Об этом заявил в пятницу 16 сентября заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста», - цитирует РИА Новости выступление Рамафосы на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.

Президент ЮАР указал на важность партнерства африканских стран как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Тем временем на ПМЭФ-2022 во время бизнес-диалога «Россия-Африка» обсудили пути взаимовыгодного сотрудничества РФ с Черным континентом.

Речь шла о том, что африканские страны нуждаются в российском зерне, удобрениях, энергоресурсах, а также технологиях. В свою очередь РФ видит в Африке один из крупнейших на планете и все еще растущий рынок сбыта, а также источник важных природных ресурсов.