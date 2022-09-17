Россия перестала находиться под юрисдикцией ЕСПЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где страна находилась с 1998 года.

Таким образом, в ЕСПЧ рассматривали дела по России с 1998 года, когда власти страны ратифицировали Европейскую конвенцию по защите прав человека. С этого времени было вынесло 24 приговора против страны. Теперь суды не будут принимать заявления по России, совершенные после 16 сентября.

Совет Европы принял решение об изменении статута страны еще в марте 2022 года, но ЕСПЧ подтвердил, что компетентен рассматривать дела против России о любых событиях вплоть до 16 сентября текущего года, отметив также, что на сегодняшний день рассмотрения ожидают 17450 жалоб.

При этом суд также продолжит контролировать вынесенные ранее постановления. Кроме того, ЕСПЧ не станет отказывать в принятии жалобы по нарушениям, которые были совершены до 16 сентября.