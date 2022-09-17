Песков ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал читать доктрину Российской Федерации, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на территории Украины.

«Читайте доктрину. Там все написано», - приводит РИА Новости заявление представителя Кремля.

Согласно военной доктрине Российской Федерации, которая представлена на сайте Кремля, Россия «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии ... когда под угрозу поставлено само существование государства».

Напомним, днем ранее, 16 сентября, президент России Владимир Путин заявил о попытках проведения терактов в стране, в том числе на территории российских ядерных объектов, отметив, что ситуация под контролем, однако подчеркнув, что если ситуация будет дальше развиваться таким образом, то ответ будет более серьезным.