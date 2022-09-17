ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины, об этом передает сайт BEL.KP.RU со ссылкой на главу региона.

"Украинские войска обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домах. Также сообщается об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала к месту происшествия", - написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.