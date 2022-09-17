Правительство Германии заявило о неизменности позиции по эксплуатации «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин не менял своей позиции по вопросу эксплуатации газопровода «Северный поток - 2», сертификация которого была остановлена в феврале 2022 года, что делает невозможным эксплуатацию этого трубопровода. Об этом заявили в правительстве ФРГ.

«Наша позиция неизменна», - приводит ТАСС заявление представителя немецкого кабмина.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 февраля 2022 года заявил, что немецкое правительство приостанавливает сертификацию проекта газопровода «Северный поток – 2» после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Накануне, 16 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что «если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока - 2", 55 млрд кубических метров по году - только кнопку нажать, и все пошло».