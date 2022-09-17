Игорь Масленников, фото: ТАСС

Народный артист РСФСР, режиссер серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игорь Масленников умер на 91-м году жизни, об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в Союзе кинематографистов России.

“Да, сегодня умер. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся… От старости человек ушел просто, и все", - рассказал представитель союза РИА Новости.

Игорь Масленников - советский и российский кинорежиссер, а также сценарист. Был удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Госпремии РФ. Масленников является автором серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".

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