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Происшествия17 сентября 2022 9:54

Число погибших при ударе украинских войск по центру Херсона увеличилось до четырех

Минздрав Херсонской области привел статистику по погибшим в результате атаки ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших при ударе украинских войск по центру Херсона увеличилось до четырех

Число погибших при ударе украинских войск по центру Херсона увеличилось до четырех

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Число погибших при ударе, который нанесли в минувшую пятницу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ), по центру Херсона увеличилось до четырех человек. Такое заявление в субботу, сделали в Министерстве здравоохранения Херсонской области.

«В результате вчерашнего ракетного обстрела здания администрации Херсонской области со стороны ВСУ сегодня в реанимации скончалась местная жительница», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Напомним, днем ранее, 16 сентября, украинские войска нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области. Представитель оперативных служб города тогда заявил о трех погибших, а также 13 раненых. Министерство здравоохранения региона уточнило, что три человека находились в тяжелом состоянии.

В субботу, 16 сентября, в ведомстве заявили, что медики делали все возможное для спасения пострадавшей. Как передают власти, погибшая женщина в момент удара украинских войск не находилась в здании администрации, а проходила по улице около места атаки.