Минобороны России: ВСУ провалили попытку наступления в Херсонской области

В ходе очередной попытки наступления в Херсонской области, возле села Правдино, ВСУ потеряли убитыми 120 человек, сообщили сегодня, 17 сентября, журналистам в Минобороны России.

"Возле населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В процессе боевых действий российские вооруженные силы за несколько часов уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.