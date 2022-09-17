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В мире17 сентября 2022 10:57

Французы предрекли “смерть Европе” из-за строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай

Читатели Le Figaro пожалели Евросоюз из-за строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французы предрекли “смерть Европе” из-за строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай

Французы предрекли “смерть Европе” из-за строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" через территорию Монголии в Китай.

Многие комментаторы негативно оценили действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пожалели Европу, так как с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади.

"Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем ЕС, причем получит надолго - от России. Для Европы промышленное соревнование с Китаем будет окончено - вечным поражением", - отметил один из читателей.

"Это говорит об экономической смерти Европы. Соединенные Штаты приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с "Северным потоком - 2" и погубив этот проект с помощью властей Германии", - написал другой пользователь.

Ранее сайт KP.RU писал, что прокачку газа по трубопроводу “Сила Сибири” приостановят с 29 марта по 4 апреля 2022. Уточнялось, что на газопроводе пройдут работы, которые проводят ежегодно весной и осенью.