МВД Германии задержало торговавших западным оружием украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел ФРГ задержало группу украинских граждан, которые торговали в Германии оружием, поставленным Европейским союзом на Украину.

Все произошло в Бремене, где правоохранительные органы задержали украинских граждан, которые через онлайн-магазин торговавших оружием, поставленным Украине западными партнерами. Среди предложенных ими товаров были даже переносные зенитно-ракетные комплексами (ПЗРК) производства США Stinger, а также другое тяжелое вооружение.

Интернет-магазин обнаружил студент из Дрездена, который рассказал правоохранительным органам о своей находке, и таким образом помог полицейским выявить факт торговли оружием.

Как сообщают местные СМИ, оружие предназначалось для контрнаступления в Харьковской области, однако было украдено и переправлено для дальнейшей реализации на черных рынках Европы и Ближнего Востока.