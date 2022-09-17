Экс-глава МИД Румынии Марга считает, что Украина находится в неестественных границах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина находится в неестественных границах, поэтому должна отдать некоторые свои территории четырем соседним странам, считает бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

«Я со всей ответственностью заявляю – Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину», – заявил он на презентации своей книги «Судьба демократии».

Кроме того, считает Марга, Украина должна отдать России Донбасс и Крым, которые уже с 2104 года и так находится в составе РФ. Все эти территории принадлежат другим странам, поэтому Киеву следует уступить их, чтобы не спровоцировать конфликт, предупредил экс-глава МИД Румынии.

Как заявил Марга, Украина далека от демократии, поскольку там запрещены некоторые партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые уезжают из страны с деньгами. Он также предположил, что стабильность в Европе не наступит без разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. В переговорах, считает Марга, должны участвовать Россия, США, Германия, Украина и Китай.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США разрабатывает план по установлению военно-политического контроля над «историческими владениями» на Украине.

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