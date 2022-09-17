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Политика17 сентября 2022 16:57

Путин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Российский лидер также выразил поддержку усилиям Ташкента по стабилизации обстановки в Каракалпакстане
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Путин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Политики обсудили торгово-экономическое сотрудничество и прошедший в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества.

«Владимир Путин тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», – сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил поддержку усилиям властям Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Напомним, летом этого года Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского.