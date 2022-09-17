ВСУ задержали семерых студентов из Шри-Ланки в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины задержали в Харьковской области семерых студентов из Шри-Ланки, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении. Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области», – рассказал он журналистам.

В видеообращении в Telegram-канале ВГА региона Ганчев сообщил, что с целью привлечения внимания международного сообщества к судьбе студентов, власти Харьковской области в кратчайшее время направят информацию об этом в дипломатическое представительство Шри-Ланки в России.

Тем временем Министерство иностранных дел Шри-Ланки призвало власти Украины предоставить информацию об инциденте.

«Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине», – сказано на сайте ведомства.