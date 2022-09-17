Специалист рассказал, как подготовить кусты роз к зимовке

Агроном Алексей Володихин, автор Telegram-канала «Чудогрядка» заявил, чтобы розы лучше перезимовали, в середине сентября нужно внести под кусты удобрения, провести санитарную обрезку и укрыть их опилками.

«В середине сентября нужно внести фосфорные и калийные удобрения: 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия развести в 10 л воды и полить розы. Норма – 3 л на каждый куст», — сказал специалист в беседе с "Газета.ru".

Володихин добавил, что очень важно оставить на розах плоды, так как они помогают растениям завершить свой цикл развития и стимулируют вызревание побегов.

Как рассказывал телеканал "360", еще до наступления первых заморозков необходимо выкопать корнеплоды, клубневые и луковичные цветы. Морозы могут повлиять на качество будущего урожая и погубить декоративные растения. Засохшие и больные побеги нужно обрезать. Корни растений нужно утеплить. Для этого подойдут солома, торф, опилки или кора. Молодые плодовые деревья или многолетние цветы нужно укрыть специальным материалом — например, спанбондом.

Специалисты столичного ГУ МЧС также рассказали, как правильно подготовить дачный участок к зимнему сезону. В ведомстве напомнили, что необходимо убрать с территории все горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров и конструкции летних парников во избежание пожаров, передают "Известия".