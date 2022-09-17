Врач перечислил домашние заготовки, которые не вредят здоровью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что при изготовлении домашней консервации стоит отдать предпочтение заготовкам со специями, оливковым маслом и свести к минимуму добавление соли.

«Полезным будет лечо без уксуса и большого количества дешевого растительного масла. Безусловную пользу принесет квашеная капуста, в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Врач также порекомендовал отказаться от заготовок, которые необходимо варить в рассоле, так как любые подобные консервы увеличивают количество соли.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что неправильное приготовление домашних консервов может привести к развитию ботулизма, который смертельно опасен для человека. Ботулизм поражает центральную нервную систему. Чтобы избежать этого заболевания, не стоит покупать заготовки у непроверенных лиц и не консервировать испорченные продукты, грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу и укроп, передает ФАН.

До этого заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров заявлял, что при ботулизме человек медленно задыхается, находясь в полном сознании. Помочь ему может экстренная госпитализация. При этом первые симптомы отравления могут появиться не раньше чем через шесть часов. А иногда появление клинических признаков может затянуться до полутора суток после употребления домашних заготовок. Никифоров добавил, что определить наличие ядовитого токсина в банке не представляется возможным, так как не вздувается тара, нет запаха и не изменяется вкус продуктов, рассказывает Life.ru