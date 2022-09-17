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Здоровье17 сентября 2022 19:45

Врач перечислил домашние заготовки, которые не вредят здоровью

Диетолог Гинзбург посоветовал при изготовлении домашней консервации отдать предпочтение заготовкам со специями
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Врач перечислил домашние заготовки, которые не вредят здоровью

Врач перечислил домашние заготовки, которые не вредят здоровью

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что при изготовлении домашней консервации стоит отдать предпочтение заготовкам со специями, оливковым маслом и свести к минимуму добавление соли.

«Полезным будет лечо без уксуса и большого количества дешевого растительного масла. Безусловную пользу принесет квашеная капуста, в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Врач также порекомендовал отказаться от заготовок, которые необходимо варить в рассоле, так как любые подобные консервы увеличивают количество соли.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что неправильное приготовление домашних консервов может привести к развитию ботулизма, который смертельно опасен для человека. Ботулизм поражает центральную нервную систему. Чтобы избежать этого заболевания, не стоит покупать заготовки у непроверенных лиц и не консервировать испорченные продукты, грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу и укроп, передает ФАН.

До этого заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров заявлял, что при ботулизме человек медленно задыхается, находясь в полном сознании. Помочь ему может экстренная госпитализация. При этом первые симптомы отравления могут появиться не раньше чем через шесть часов. А иногда появление клинических признаков может затянуться до полутора суток после употребления домашних заготовок. Никифоров добавил, что определить наличие ядовитого токсина в банке не представляется возможным, так как не вздувается тара, нет запаха и не изменяется вкус продуктов, рассказывает Life.ru