Путин обратился к западным странам с судьбоносным заявлением, считают в Венгрии Фото: REUTERS

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития.

По мнению политических экспертов, заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.

«Первой серьезной проверкой прочности этой глобальной большой коалиции и ее попытки восстания станет борьба, начатая Россией», — приводит его слова Lenta.ru.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос RT об изменении традиционных ценностей на Западе и широком распространении культуры отмены. Путин заявил, что бороться с «мракобесием» Запада нужно поддержкой традиционных ценностей.

Как ранее рассказывали "Известия", о «культуре отмены», прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, Путин заявил на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства. Он отметил, что «сегодня пытаются «отменить целую тысячелетнюю страну». Глава государства указал, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, а также запрещают русских писателей.