В Китае женщина-робот с искусственным интеллектом заняла кресло гендиректора компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой лидер в создании интернет-сообществ, китайская компания NetDragon Websoft Holdings Limited объявила, что виртуальный гуманоид с искусственным интеллектом Тан Юй стала генеральным директором дочерней фирмы FujianNetDragon Websoft Co., Ltd.

«Мы считаем, что ИИ — это будущее корпоративного управления, и наше назначение г-жи Тан Юй отражает наше стремление по-настоящему использовать ИИ для преобразования того, как мы управляем нашим бизнесом, и, в конечном счете, стимулировать наш будущий стратегический рост», — приводит слова председателя NetDragon Дэцзянь Лю ФАН.

Представители компании отметили, что виртуальный директор сможет сыграть важную роль в развитии талантов и обеспечении эффективного рабочего места для каждого сотрудника.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Санкт-Петербурге прошло одно из самых главных деловых событий года - 25-й Петербургский международный экономический форум. В этот раз на мероприятии было много всего нового и интересного. Так, при входе гостей форма встречает робот Дуняша, которая покорила всех своим очарованием и остроумием. Робот выглядит, как настоящая красотка с белокурыми локонами, в чепчике и розовом в горошек платье и с большими белыми бусами. У нее посетители могут купить кофе, мороженое, а также пообщаться на разные темы. Называется стент Cyber cafe.