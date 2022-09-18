Космонавты заказали шашлыки к месту посадки «Союза МС-21» Фото: EAST NEWS

Космонавты Роскосмоса попросили специалистов поисково-спасательной группы привезти шашлык и овощи к месту посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21», сообщил член экипажа Олег Артемьев.

По словам космонавта, он попросил привезти капусту и репу, поскольку их можно употреблять сразу после приземления. Помимо этого, экипаж заказал шашлык и плов.

«Я заказал кочан капусты каждому и репу. Это можно есть сразу. Каждому по репе и по капусте», — сказал космонавт ТАСС.

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