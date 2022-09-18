Тайфун "Нанмадол" приближается к Японии Фото: REUTERS

Почти 2,5 млн человек на юго-западе Японии оповестили о необходимости эвакуироваться в безопасное место из-за надвигающегося мощного тайфуна "Нанмадол". Об этом сообщает телеканал NHK.

Такие предупреждения считаются четвертым уровнем угрозы по пятибалльной шкале. Самый высокий (пятый) объявлен для 68 тысяч человек, которые проживают в городах Идзуми и Нисиноомотэ на острове Кюсю.

Специалисты прогнозируют, что тайфун "Нанмадол" подойдет к нему с южной стороны примерно в полдень в воскресенье, 18 сентября 2022 года, после чего изменит направление и станет двигаться в сторону главного японского острова Хонсю.

Население предупреждают об ураганном ветре, большом объеме осадков, наводнениях и оползнях. Уже начались отключения электроэнергии. По предварительным данным, без света остались свыше 20 тысяч человек.