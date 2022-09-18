Нэнси Пелоси прилетела в Аремению в рамках визита делегации Конгресса Соединенных Штатов Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон сделает все, чтобы помочь властям Армении обеспечить безопасность страны. С таким заявлением Пелоси выступила в ходе визита в Ереван с делегацией американского Конгресса.

"США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе", - подчеркнула Пелоси, уточнив, что она считает военные действия на армяно-азербайджанской границе "агрессией" со стороны Баку.

По словам американского политика, Вашингтон должен сделать все, чтобы помочь Еревану отразить "нападение" Азербайджана. Она также анонсировала введение Соединенными Штатами санкций против властей и военно-политического руководства Азербайджана в связи с боевыми действиями.

Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Армению в субботу и пробудет там до 19 сентября нынешнего года. Спикер Палаты представителей Конгресса США готовиться встретиться с армянским премьером Николом Пашиняном и другими высокопоставленными чиновниками Армении.