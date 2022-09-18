Пугачева попросила признать себя иноагентом вслед за Галкиным*

Алла Пугачева выступила с публичным обращением к Минюсту РФ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Алла Пугачева просит признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем — юмористом и шоуменом Максимом Галкиным* (внесен в реестр физлиц-иноагентов).

Пугачева отметила, что полностью солидарна с позицией своего супруга, поэтому ее тоже необходимо включить в список иноагентов в РФ.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", - сообщила Пугачева в социальных сетях.

Несколько дней назад Галкин* был признан физлицом иностранным агентом в связи с осуществлением им политической деятельности в интересах Украины. Соответствующее сообщение 16 сентября 2022 года появилось на официальном сайте министерства юстиции РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Галкин* неоднократно делал "очень плохие заявления" о специальной военной операции РФ на Украине, поэтому "нам с ним точно не по пути".

*признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом