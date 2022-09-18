Владимир Рогов сделал заявление о том, что ВСУ обстреливают мирные города Запорожья из западного оружия Фото: из соцсетей

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли пятиэтажный дом в Куйбышеве в Запорожской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет.

Об этом Рогов, также являющийся членом совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«В Куйбышеве ВСУ нанесли удар по пятиэтажке американским оружием HIMARS. По сообщению местных жителей, было шесть ударов», — отметил он.

По словам Рогова, с помощью подобных действий военно-политическое руководство Украины фактически "мстит" жителям освобожденной РФ части Запорожской области за их решение активно публично поддержать Россию и военную спецоперацию на территории Украины.

Ранее власти Запорожской области сообщили о том, что Украина возобновила массированные обстрелы города Энергодар, в котором расположена ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция),

По словам главы временной военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, под обстрел попала и территория, непосредственно прилегающая к атомной станции.