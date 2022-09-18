Единоросс Петр Толстой сделал громкое заявление о дальнейшей судьбе певицы Аллы Пугачевой Фото: из соцсетей

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, лидер московского отделения "Единой России" Петр Толстой сообщил, что певица Алла Пугачева не будет признана иностранным агентом вслед за своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*.

По мнению Толстого, Пугачеву ждет лишь жесткое моральное осуждение со стороны рядовых россиян за ее общественно-политическую позицию. Вице-спикер ГД сообщил, что Пугачева в последнее время окончательно "утратила связь с реальностью" и вместе с супругом открыто встала на сторону тех, кто "желает сегодня поражения России".

Политик отметил, что ему "очень жаль", что Пугачева выбрала подобную стратегию поведения, однако к внесению ее в список физлиц-иноагентов это все равно в любом случае точно не приведет.

"Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен", - написал парламентарий, являющийся одним из соавторов федерального закона об иностранных агентах, в своем официальном телеграм-канале.

Ранее Пугачева публично обратилась к министерству юстиции РФ с просьбой признать ее иностранным агентом. Таким образом певица решила открыто выразить солидарность со своим мужем Максимом Галкиным*.

16 сентября 2022 года российский Минюст признал Галкина физлицом-иноагентом за осуществление политической деятельности в интересах Украины. Пугачева сообщила, что категорически не согласна с подобным решением.

*Максим Галкин признан физлицом-иностранным агентом по решению Минюста РФ