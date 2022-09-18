Джо Байден дал понять, что США пока не имеют возможности ввести санкции против Китая за военную помощь России Фото: REUTERS

У США нет свидетельств того, что Китай поставляет оружие России, сообщил американский президент Джо Байден. Таким образом, Вашингтон пока не имеет никаких возможных оснований для введения санкций против КНР за военное сотрудничество с Москвой.

По словам Байдена, американские власти проверяли информацию СМИ о якобы имеющих место военных поставках Китая России, однако никаких подтверждений данные сообщения в итоге не нашли.

Президент США дал понять, что неоднократно лично предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Пекин не должен помогать России обходить введенные Западом жесткие экономические санкции. Более того, Байден отметил, что предостерегал главу КНР о недопустимости излишне тесного сотрудничества его страны с Москвой в текущих обстоятельствах.

Байден в интервью CBS также сообщил журналистам о том, что не считает, что мир в настоящее время находится в состоянии "новой более сложной холодной войны".