Bild: 60% немцев опасаются, что не смогут оплатить счета за электричество и газ

Немцы готовятся к масштабному энергетическому кризису в стране, который повлечет за собой трудности в экономике страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины жителей ФРГ - 59% - боятся, что предстоящей зимой они не смогут расплатиться за электроэнергию или газ из-за высоких цен на них. Информацию об этом обнародовала немецкая газета Bild со ссылкой на результаты исследования института INSA.

При этом в материале издания не уточняется, сколько человек стали участниками данного исследования.

Если такой сценарий сбудется, то, как следствие, в Германии неизбежно возникнут различные сопутствующие проблемы, говорится в статье. К примеру, если не будут поступать деньги от граждан, то серьезные сложности обязательно возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это уже при негативном развитие событий может повлиять на работу общественного транспорта и различных учреждений, напрямую зависящих от городских бюджетов.

Причиной масштабного энергокризиса в Германии и других европейских государствах может стать потенциальное прекращение поставок российского газа в ЕС. Москва (в лице вице-премьера российского правительства Александра Новака) уже дала понять, что готова остановить поставки газа из РФ в те страны, которые поддержат решение о введении потолка цен на российские энергоресурсы.

Также поводом для остановки поставок газа в Европу может стать нежелание многих европейских политиков, чиновников и коммерческих компаний переходить на новую схему оплаты российских энергоресурсов (она предполагает оплату газа из РФ недружественными странами исключительно в рублях).