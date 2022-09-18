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Общество18 сентября 2022 16:15

Стало известно, чем опасно прослушивание музыки в метро в наушниках

Инженер Литвинов заявил, что прослушивание музыки в наушниках в метро опасно для слуха
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Инженер сети магазинов аудиотехники Dr.Head Тимофей Литвинов заявил, что прослушивание музыки в метро может нанести вред человеческому слуху.

«Средний уровень звукового шума в метро составляет 90дБ — это нижняя планка некомфортности для человеческого слуха. Чтобы на этом уровне шума услышать еще и музыкальный сигнал, приходится повышать его громкость выше 90дБ, что выше комфортного уровня в 70дБ. Таким образом, мы превышаем нижний предел некомфортного прослушивания. По мнению медиков, уровень 95-100дБ уже наносит вред человеческому слуху», — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Ранее оториноларинголог Татьяна Стародумова заявила, что шумоподавление в AirPods Pro и подобных наушниках других фирм приводит к головным болям и головокружению, передает Life.ru. Сам по себе такой аксессуар здоровью не вредит и даже может защитить от потери слуха, поскольку перекрывает очень громкие звуки, уточнила доктор.

Кстати, на улицах Москвы могут появиться предупреждающие таблички для людей в наушниках и тех, кто смотрит в телефон, когда переходит улицу. Соответствующее обращение властям города собирается направить глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, рассказывает телеканал "360".