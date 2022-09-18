Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 сентября 2022 16:47

Минобороны Германии отказалось поставлять Украине танки без поддержки своих партнеров

В ФРГ объяснили причины поставок ВСУ танков западного образца
Александр КИСЛОВ
Минобороны ФРГ публично заявило об отказе поставлять Украине танки без поддержки других стран

Минобороны ФРГ публично заявило об отказе поставлять Украине танки без поддержки других стран

Фото: wikimedia.org

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что никто из партнеров ее страны не отправил Украине боевые танки западного образца.

В интервью немецкому изданию Funkemedien глава военного ведомства ФРГ сообщила, что решение Берлина не поставлять такую технику Киеву связано именно с этим.

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов, и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила Украине боевые танки западного образца», - заявила Ламбрехт журналистам, тем самым публично опровергнув недавние резонансные заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что от более масштабного оказания военной помощи Киеву ФРГ якобы останавливает «нацистское прошлое» этой страны.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский публично заявил о том, что западные политики и "коллективный Запад" в целом фактически становятся соучастниками преступлений ВСУ в отношении мирных граждан. Об этом, по мнению высокопоставленного российского дипломата, свидетельствуют масштабные поставки Киеву тяжелых вооружений со стороны западных государств.