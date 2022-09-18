Минобороны Германии отказалось поставлять Украине танки без поддержки своих партнеров

Минобороны ФРГ публично заявило об отказе поставлять Украине танки без поддержки других стран Фото: wikimedia.org

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что никто из партнеров ее страны не отправил Украине боевые танки западного образца.

В интервью немецкому изданию Funkemedien глава военного ведомства ФРГ сообщила, что решение Берлина не поставлять такую технику Киеву связано именно с этим.

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов, и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила Украине боевые танки западного образца», - заявила Ламбрехт журналистам, тем самым публично опровергнув недавние резонансные заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что от более масштабного оказания военной помощи Киеву ФРГ якобы останавливает «нацистское прошлое» этой страны.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский публично заявил о том, что западные политики и "коллективный Запад" в целом фактически становятся соучастниками преступлений ВСУ в отношении мирных граждан. Об этом, по мнению высокопоставленного российского дипломата, свидетельствуют масштабные поставки Киеву тяжелых вооружений со стороны западных государств.