Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает подобные действия политической расправой Фото: REUTERS

У экс-владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны провели обыск, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные информированные источники.

Обыск, проведенный у олигарха, напрямую связан с уголовным делом о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд гривен (более 350 млн долларов по текущему курсу). По информации инсайдеров, к Коломойскому пришли в пять утра по месту жительства на горнолыжном курорте Буковель. По итогам обыска у миллиардера изъяли документы и гаджет.

В настоящее время Коломойский является фигурантов дела о завладении имущества "Укрнафты", но официальных подозрений и обвинений ему пока не предъявлено.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении Коломойского гражданства страны. Также украинского гражданства указом Зеленского был официально лишен и соратник миллиардера, бизнесмен Геннадий Корбан.

При этом указы о лишении гражданства Коломойского и Корбана были засекречены по решению офиса президента Украины. Украинские паспорта обоих бизнесменов были аннулированы и официально признаны недействительными (Корбана в связи с этим не пропустили на Украину пограничники при попытке въехать на территорию страны). Корбан и Коломойский расценили подобные действия украинских властей как "политическую расправу" со стороны Зеленского и его команды.