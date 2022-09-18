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Политика18 сентября 2022 17:02

"Зеркало недели" сообщило об обысках у украинского олигарха Игоря Коломойского

Миллиардер Коломойский является фигурантом уголовного дела, возбужденного украинскими силовиками
Александр КИСЛОВ
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает подобные действия политической расправой

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает подобные действия политической расправой

Фото: REUTERS

У экс-владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны провели обыск, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные информированные источники.

Обыск, проведенный у олигарха, напрямую связан с уголовным делом о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд гривен (более 350 млн долларов по текущему курсу). По информации инсайдеров, к Коломойскому пришли в пять утра по месту жительства на горнолыжном курорте Буковель. По итогам обыска у миллиардера изъяли документы и гаджет.

В настоящее время Коломойский является фигурантов дела о завладении имущества "Укрнафты", но официальных подозрений и обвинений ему пока не предъявлено.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении Коломойского гражданства страны. Также украинского гражданства указом Зеленского был официально лишен и соратник миллиардера, бизнесмен Геннадий Корбан.

При этом указы о лишении гражданства Коломойского и Корбана были засекречены по решению офиса президента Украины. Украинские паспорта обоих бизнесменов были аннулированы и официально признаны недействительными (Корбана в связи с этим не пропустили на Украину пограничники при попытке въехать на территорию страны). Корбан и Коломойский расценили подобные действия украинских властей как "политическую расправу" со стороны Зеленского и его команды.