В Курске студента убило осколком окна, разбившегося из-за урагана Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курске студент получил смертельное ранение осколком окна, которое разбилось во время урагана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Курской области.

«По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», – сказано на сайте ведомства.

Известно, что погибший студент 2004 года рождения. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.

В воскресенье, 18 сентября, на Курскую область обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате 87 населенных пунктов остались без электричества. В МЧС предупредили, что ветер с порывами до 22 м/с сохранится в регионе до понедельника.