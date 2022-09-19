Российские аналитики предсказали Европе тяжелую зиму в случае отказа от газа из РФ Фото: REUTERS

Страны Европы не смогут пройти грядущую зиму и следующий год без российского газа, если существенно не сократят экономику, считают аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Согласно исследованию компании, дефицит газа в Евросоюзе в этом отопительном сезоне составит минимум 10 миллиардов кубометров. Для того, чтобы закрыть потребности в голубом топливе до конца 2022, европейским странам нужно сохранить поставки российского газа либо сократить его потребление на дополнительные 7-12 миллиардов кубов, а это возможно лишь при полной или частичной остановке ряда отраслей, передает ТАСС.

Огромный дефицит газа ожидает Европу даже в случае мягкой зимы, сохранения объемов импорта сжиженного природного газа и полного использования топлива из подземных газовых хранилищ, говорится в исследовании. Американские экспортеры не смогут быстро увеличить поставки для предотвращения перебоев с газом зимой, кроме того, в Европе ограничены технические возможности по приему СПГ не из России из-за несвязанности терминалов с трубопроводами, отмечают аналитики.

В компании подчеркивают, что даже несмотря на высокую заполненность ПХГ, Европа так и не смогла уйти от зависимости от российских энергоносителей. В случае восстановления спроса СПГ в Китае или затяжной зимы, произойдут перебои с поставками, и тогда дефицит газа в Европе возрастет до 20-30 миллиардов кубов, предупреждают эксперты.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин предложил Евросоюзу снять санкции с газопровода «Северный поток – 2», чтобы решить свои проблемы с обеспечением газом.