Россияне оформили в августе быстрозаймы более 2,85 млн раз Фото: Олег УКЛАДОВ

Национального бюро кредитных историй поделились статистикой: интерес россиян к быстрым займам снова стал расти. В августе 2022 года общее количество кредитов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), составило 2,85 млн.

По сравнению с августом 2021 года, сумма выросла на 5,6%. Таким образом, интерес к данному продукту стабилизировался. С начала года россияне стали более осмотрительно оценивать свою кредитную нагрузку и брать деньги в МФО. Только в мае удалось отыграть резкий апрельский спад.

- Спад фиксировался по всей банковской сфере. Сегодняшний интерес можно связать отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков RT.

Средняя сумма кредита в МФО составляет 11,5 тысяч рублей.

Исследование Unicom показало, что средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить займ в размере 24,8 тысячи рублей, пишет ФАН.

На фоне кризиса малый и средний бизнес стал активно вводить рассрочку для увеличения продаж. Так, число заявок от компаний на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас — плати позже») с февраля-марта в сегменте одежды и обуви выросло на 60%, косметики — на 45%, товаров для дома — на 80%, а, например, медицинских услуг — на 65%, пишет газета "Известия".