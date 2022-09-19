Умер Валерий Поляков, космонавт - рекордсмен по длительности полета в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 81-м году жизни скончался советский космонавт Валерий Поляков, который установил до сих пор никем не побитый рекорд по длительности космического полета. О смерти космонавта в понедельник, 19 сентября, сообщил «Роскосмос».

«Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика - космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова», - сказано в сообщении госкорпорации.

Кроме того, в «Роскосмосе» напомнили, что Валерий Поляков установил этот рекорд, когда жил и работал на орбитальной станции «Мир». Всего за время своей карьеры космонавт дважды летал в космос, где провел в сумме свыше 678 суток.

«Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос», - отметили в «Роскосмосе», где выразили глубокие соболезнования родственникам и близким космонавта.