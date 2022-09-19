Путин проведет совещание с руководством Центробанка и правительства по бюджетному процессу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 сентября, проведет совещание по экономическим вопросам в рамках бюджетного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня проведет совещание по экономическим вопросам … Это в продолжение работы в рамках бюджетного процесса», - заявил глава Кремля, уточнив, что в совещании примет участие «весь экономический блок правительства» во главе с премьер-министром РФ Михалом Мишустиным, а также будет руководство администрации президента, руководство Центробанка.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, выступление российского президента в ходе совещания будет в открытом режиме.

Напомним, на прошлой неделе, 12 сентября, российский лидер провел совещание по экономике, в котором приняли участие премьер-министр, главы Центробанк РФ и профильных министров. Как заявил тогда пресс-секретарь представитель Кремля, бюджетный процесс в России идет полным ходом, в связи с чем глава государства проведет такое совещание.