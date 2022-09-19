Действующий глава РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии. Фото: пресс-служба РАН

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев принял решение о снятие своей кандидатуры с выборов главы РАН, и покинуть данный пост после одного пятилетнего срока.

«Я не призываю поддержавших меня коллег отдать свои голоса за кого-либо из оставшихся кандидатов», - заявил ученый на общем собрании Академии, на котором объявил о снятии своей кандидатуры.

Таким образом, осталось два претендента на данный пост, среди которых академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, а также директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование пройдет во вторник, 19 сентября.

Напомним, Александр Сергеев занял пост президента РАН в конце сентября 2017 года, тогда же он занял должность и заместителя председателя Совета по науке и образованию при президенте РФ, а на следящий год он стал членом Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров.