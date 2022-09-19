В Польше начались совместные танковые учения с участием Великобритании и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На востоке Польши в понедельник, 19 сентября, начались совместные учения польских, американских и британских военных под названием «Nied wied - 22» (Медведь-22). Об этом заявил пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии республики Пшемыслав Липчиньский.

Пресс-секретарь уточнил, что огневая часть военных учений запланирована на полигоне в местности Нова-Демба. «Но мы стараемся тренироваться и за пределами полигонов», - отметил представитель дивизии.

Липчиньский также сообщил, что огонь на учениях будут вести польские танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. «Речь идет об укреплении оперативной совместимости и союзнического сотрудничества», - добавил он.

Кроме огневой подготовки учения, которые продлятся до пятницы, 23 сентября, также предусматривают тренировку задач с использованием гражданской инфраструктуры. Уточняется, что главной целью маневров является получение 19-й механизированной бригадой и 18-м логистическим полком Польши сертификата НАТО о боеготовности.