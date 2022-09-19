США помогают Киеву готовить уголовные дела против россиян, заявила посол Украины Фото: REUTERS

Вашингтон помогает Киеву при подготовке уголовных дел в отношении российских граждан, а также расследования на международном уровне. Такое заявление сделала украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, указав на наличие группы следователе в США.

«У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран», - заявила дипломат в интервью американскому телеканалу ABC.

Незадолго до этого в украинской генпрокуратуре сообщили, что в Украине уже работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Франции, а также там работают представители офиса прокурора Международного уголовного суда и эксперты - криминалисты из Словакии.